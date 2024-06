5 curiosità che non sai su House of the Dragon 2

La seconda stagione di House of the Dragon è in streaming su NOW, con i primi due episodi (Un figlio per un figlio e Rhaenyra la crudele) già disponibili. La serie, prequel de Il Trono di Spade, racconta l’epopea della Casa Targaryen e gli eventi che hanno portato alla sua caduta. Qui è dove ti segnaliamo 5 curiosità che con tutta probabilità non conosci su una delle uscite più attese di quest’anno.

House of the Dragon 2: streaming e curiosità

Partiamo col precisare che i nuovi episodi arriveranno ogni lunedì, uno a settimana, fino a inizio agosto. Sono in totale 8 quelli che compongono la seconda stagione. Per vederli non devi far altro che attivare l’abbonamento alla piattaforma, approfittando di una delle promozioni in corso.

Bloodmoon, la serie mai realizzata

Come già anticipato, House of the Dragon è di fatto lo spin-off de Il Trono di Spade. Si basa sull’opera Fuoco e Sangue di George R. R. Martin. Pochi sanno che, prima di avviare la produzione, HBO aveva pianificato la realizzazione di un’altra serie dedicata al franchise, dal titolo Bloodmoon, ambientata durante l’Età degli Eroi per raccontare la Lunga Notte e l’ascesa White Walkers. L’attrice Naomi Watts avrebbe fatto parte del cast.

Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen) e il toro meccanico

Durante le riprese, l’attrice Emma D’Arcy che interpreta la regina Rhaenyra Targaryen, ha chiesto di pianificare una sessione in cui il team potesse provare a cavalcare un drago, di fatto un toro meccanico che sarebbe poi stato trasformato nella creatura mitologica in post-produzione.

Un Trono di Space diverso

Il Trono di Spade che si vede in House of the Dragon ha un aspetto diverso rispetto a quello della serie originale, molto più imponente e caotico, con un gran numero di spade disposte intorno in verticale.

La spada di Arya

Senza correre il rischio di inciampare in spoiler, ai più attenti non è sfuggito che la spada impugnata da Viserys Targaryen è la stessa che sarebbe poi finita tra le mani di Arya Stark.

Luce naturale

Il team di produzione ha scelto, per quanto possibile, di utilizzare esclusivamente la luce naturale durante le riprese, da fonti come sole, luna o fuoco. L’obiettivo è stato quello di conferire al prodotto finale un’aura di autenticità.

Ti basta attivare l’abbonamento al pass Entertainment di NOW per vedere i nuovi episodi di House of the Dragon 2, per recuperare la prima stagione o, se lo desideri, per immergerti nella maratona di streaming recuperando tutto Il Trono di Spade. Approfitta dell’offerta da soli 6,99 euro al mese.