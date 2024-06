House of the Dragon 2: il legame segreto tra Sansa Stark e i gemelli Cargyll svelato dallo showrunner

La seconda puntata di House of The Dragon 2, nuova stagione del prequel de Il Trono di Spade, era molto attesa dai fan del libro da cui è tratto lo show per lo scontro tra i gemelli Cargyll. Una scena che è stata ricreata in modo magistrale e che non ha mancato di scatenare commenti positivi in rete. I più attenti avranno notato inoltre un collegamento più o meno velato con Sansa Stark, una dei protagonisti della serie madre de Il Trono di Spade, come spiegato poi effettivamente dallo showrunner Ryan Condal.

House of The Dragon 2: i gemelli Cargyll e il collegamento con Sansa Start

Senza entrare troppo nel dettaglio per chi non avesse ancora visto l’episodio, e per non ripeterci per chi invece fosse già a conoscenza degli eventi, lo scontro tra i gemelli Cargyll è un avvenimento di cui avevamo sentito parlare proprio per bocca di Sansa Stark ne Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, il mega romanzo che ha ispirato appunto Il Trono di Spade. Non mancano però delle differenze.

Nel libro vediamo diverse versioni di quella storia. La storia dei gemelli Cargyll mi ha sempre affascinato perché era un racconto romanticizzato da Sansa Stark. (…) Sansa ha questa visione romantica di come fosse quella lotta e di come duellassero per ore come se fosse uno scontro per una principessa. La situazione reale però era più brutale e cruenta.

Lo showrunner spiega poi che le differenze presenti nella serie televisiva, come il fatto che il duello si sia spostato all’interno della camera da letto di Rhaenyra, è figlio di come sono stati creati i personaggi della serie TV, con due fratelli destinati a scontrarsi fino alla morte in nome di un giuramento a cui devono rispettivamente mantenere fede.

La seconda stagione di House of The Dragon è disponibile in streaming su NOW: i nuovi episodi arriveranno ogni lunedì.