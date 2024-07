House of the Dragon 2: le anticipazioni sul quinto episodio

Nella notte fra domenica 14 e lunedì 15 luglio, in contemporanea con gli Stati Uniti, uscirà il quinto episodio di House of the Dragon 2. L’appuntamento è fissato per le 3:00 (ora italiana) su Sky Atlantic e in streaming su NOW. E se non si hanno le forze per questa levataccia, sarà possibile vederlo on-demand su Sky e NOW, oltre che alle ore 21:00 dello stesso giorno su Sky Atlantic.

A questo proposito, prima delle anticipazioni sul prossimo episodio, segnaliamo l’offerta in corso sul pass Entertainment della piattaforma NOW, disponibile a 6,99 euro al mese per 12 mesi invece di 8,99 euro. Volendo, è anche possibile aggiungere il pass Cinema, pagando 9,99 euro al mese per 12 mesi invece di 11,99 euro. Entrambi i pass offrono 12 mesi al prezzo di 10.

Anticipazioni House of the Dragon 2: spoiler sull’episodio 5

Approdo del Re vede ripetersi la triste sfilata dei cadaveri caduti per mano dei Verdi. Nel quinto episodio sarà la volta della testa del drago Meleys, mostrata davanti al popolo come macabro trofeo.

***ATTENZIONE SPOILER***

E Aegon? Nell’ultimo episodio sembrava morto, sotto il peso del suo drago (anche Sunfyre è uscito abbastanza malridotto dalla Battaglia di Riposo del Corvo). In realtà, come sanno bene i lettori del libro Fuoco e Sangue, il Re se la caverà, anche se per il recupero delle sue condizioni trascorrerà più di un anno. D’altronde lo stesso trailer del quinto episodio, che abbiamo condiviso alla fine dell’articolo, ci svela che Re Aegon è ancora vivo.

Appuntamento dunque a lunedì prossimo, quando alle 3:00 del mattino andrà in onda in contemporanea con gli Stati Uniti il nuovo episodio della seconda stagione di House of the Dragon. Grazie al pass Entertainment della piattaforma NOW, in offerta a 6,99 euro al mese, è possibile vedere tutti gli episodi della serie prequel de Il Trono di Spade.