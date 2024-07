House of the Dragon 2: le anticipazioni sul sesto episodio

Nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 luglio, quando in Italia saranno le 3:00 del mattino, uscirà il sesto episodio di House of the Dragon 2, in contemporanea con gli Stati Uniti. In questo articolo vi daremo le prime anticipazioni, con in più il trailer.

Prima però vi segnaliamo l’offerta in corso sul pass Entertainment di NOW, la piattaforma streaming dove viene trasmesso sia in diretta che on-demand House of the Dragon 2 (così come l’intera programmazione del pacchetto Sky TV). Grazie alla nuova promozione, è possibile attivare il pass a 6,99 euro al mese per 12 mesi invece di 8,99 euro.

Anticipazioni House of the Dragon 2: trama episodio 6

In seguito alla rilevazione di Rhaenyra e Jace, il sesto episodio di House of the Dragon 2 insisterà sul piano dei due per trovare persone di sangue valyriano in grado di controllare i draghi selvaggi che dimorano a Roccia del Drago. Tra questi c’è anche Vhagar, la cui straordinaria potenza potrebbe sovvertire i pronostici che fin qui vedono i Verdi largamente favoriti per il successo.

Intanto Daemon sarà alle prese con l’organizzazione del suo esercito nelle Terre dei Fiumi, con l’obiettivo di dare battaglia all’armata dei Verdi. Non è ancora chiaro però se il Re Consorte stia lavorando al servizio di Rhaenyra oppure per sé. Conoscendo il suo carattere, è più probabile però la seconda ipotesi.

Appuntamento dunque alle 3:00 del mattino di lunedì 22 luglio, quando in contemporanea con gli Stati Uniti uscirà l’episodio numero 6 di House of the Dragon. Vi ricordiamo che la serie è disponibile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, con il pass Entertainment in offerta a 6,99 euro al mese per 12 mesi invece di 8,99 euro al mese.