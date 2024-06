Quando escono i nuovi episodi di House of the Dragon 2?

La seconda stagione di House of the Dragon sta finalmente per entrare nel vivo, ponendo fine a una lunga attesa: da oggi è in streaming su NOW il secondo episodio, intitolato “La presa di Harrenhal”, che segue “Un figlio per un figlio” trasmesso la scorsa settimana. Gli altri quando escono? E quanti ne arriveranno, in totale? Rispondiamo alle domande con questo articolo, per fare chiarezza.

I nuovi episodi di House of the Dragon 2: quando escono?

La pubblicazione dei nuovi episodi in Italia avviene sempre a poche ore di distanza dall’uscita negli Stati Uniti, ufficialmente il giorno successivo. In totale, sono 8 quelli realizzati per la seconda stagione della serie creata da Ryan Condal e da George R. R. Martin (puoi iniziare subito a vederla), prequel de Il Trono di Spade e basata sull’opera Fuoco e sangue. Senza anticipare nulla per non inciampare in spoiler, ci limitiamo a precisare che approfondisce soprattutto le origini della Casa Targaryen.

Per la precisione, i prossimi episodi arriveranno ogni lunedì, in esclusiva streaming su NOW. I giorni da segnare in rosso fuoco sul calendario sono i seguenti: 1 luglio, 8 luglio, 15 luglio, 22 luglio, 29 luglio e 5 agosto. Quest’ultimo è l’appuntamento con il gran finale. Ricordiamo che, nelle scorse settimane, HBO ha rinnovato la serie per una terza stagione, che comunque non arriverà presto.

Per poter vedere House of the Dragon 2 in streaming sui tuoi dispositivi (smartphone, tablet, computer, TV ecc.) ti basta il pass Entertainment di NOW. Approfitta dell’offerta in corso e attivalo al prezzo di soli 6,99 euro al mese per i prossimi sei mesi. In alternativa, c’è anche l’opzione che aggiunge il pacchetto Cinema a 9,99 euro al mese, includendo i film più attesi. Scegli la formula migliore per te