House of the Dragon 2: prime anticipazioni della quarta puntata

La seconda stagione di House of the Dragon continua. Dopo il rilascio del terzo episodio, infatti, tra pochi giorni sarà disponibile anche la quarta puntata di House of the Dragon 2 che segna il giro di boa. In totale, infatti, la seconda stagione della serie sarà composta da 8 episodi.

Tutti gli episodi sono visibili con NOW, attivando il Pass Entertainment, disponibile a partire da 6,99 euro al mese tramite il sito ufficiale di NOW.

House of the Dragon 2: le anticipazioni della quarta puntata

Il quarto episodio della seconda stagione di House of the Dragon si chiama A Dance of Dragons (il titolo italiano non è ancora stato rivelato). Non sono ancora state fornite anticipazioni ufficiali ma il trailer diffuso in queste ore, che potete vedere di seguito, è sufficiente a chiarire cosa ci aspetta con la nuova puntata. I tentativi di Rhaenyra di evitare la guerra sono oramai falliti e le fazioni in campo si preparano a uno scontro. Sembra essere arrivato il momento per i draghi di entrare in gioco sul campo di battaglia.

House of the Dragon 2: quando esce il 4° episodio

La data da cerchiare sul calendario per il rilascio del quarto episodio di House of the Dragon 2 in Italia è quella del prossimo 8 di luglio. L’episodio, come i precedenti tre episodi della seconda stagione e l’intera prima stagione della serie, è disponibile in streaming su NOW, attivando il Pass Entertainment. Questo Pass è disponibile in diverse versioni, anche in bundle con il Pass Cinema, a partire da 6,99 euro al mese. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

Il trailer del quarto episodio di House of the Dragon 2

Ecco il trailer (con qualche piccola anticipazione) del quarto episodio della seconda stagione di House of the Dragon: