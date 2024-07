House of the Dragon 2: quando esce e come vedere il quarto episodio

Manca poco al rilascio della quarta puntata di House of the Dragon 2. Lo spin-off di Game of Thrones è la serie del momento, con tantissimi fan che attendono la diffusione del nuovo episodio. La data da cerchiare sul calendario è quella del prossimo 8 di luglio. La serie, infatti, segue uno schema ben preciso, con una puntata a settimana.

Per vedere House of the Dragon 2, sia la quarta puntata che per recuperare la prima stagione e i primi tre episodi della seconda stagione, basta affidarsi a NOW. La piattaforma di streaming di Sky, infatti, include la serie nel suo Pass Entertainment, disponibile al costo di 6,99 euro al mese per 12 mesi oppure al costo di 8,99 euro al mese senza vincoli di permanenza.

Per attivare il Pass e accedere subito ai contenuti basta visitare il sito di NOW, tramite il box qui di sotto.

Come vedere House of the Dragon 2

Per vedere House of the Dragon 2 in streaming basta affidarsi a NOW. Le opzioni sono:

Pass Entertainment al costo di 8,99 euro al mese oppure 6,99 euro al mese per 12 mesi

al costo di 8,99 euro al mese oppure 6,99 euro al mese per 12 mesi Pass Entertainment + Pass Cinema al costo di 11,99 euro al mese oppure 9,99 euro al mese per 12 mesi

al costo di 11,99 euro al mese oppure 9,99 euro al mese per 12 mesi Pass Entertainment + Pass Cinema + Opzione Premium (per le 2 visioni in contemporanea e l’eliminazione della pubblicità dai contenuti on demand) al costo di 14,99 euro al mese oppure 11,99 euro al mese per 12 mesi+

Per attivare una delle offerte basta seguire il link qui di sotto.

Trailer e anticipazioni della quarta puntata di House of the Dragon 2

La quarta puntata di House of the Dragon 2 ha come titolo A Dance of Dragons. La storia riprenderà dalla fine della terza puntata, con i tentativi senza successo di Rhaeyra di evitare una guerra che sembra oramai inevitabile (come lascia intendere anche il titolo dell’episodio). Ecco il trailer della quarta puntata.