House of the Dragon 2: quando escono le nuove puntate e dove vederle

House of the Dragon 2 è la serie più attesa dell’estate: la prima puntata del prequel di Game of Thrones è già disponibile e il resto della seconda stagione ci accompagnerà per i prossimi mesi, con il rilascio di un episodio a settimana.

Per guardare House of the Dragon 2 in streaming è sufficiente scegliere NOW e attivare il Pass Entertainment, disponibile a partire da 6,99 euro al mese. Con questo Pass è possibile accedere a tutta l’offerta di intrattenimento di Sky.

Per attivare subito il Pass e iniziare a guardare gli episodi di House of the Dragon 2 basta collegarsi al sito ufficiale di NOW, raggiungibile premendo sul box qui di sotto.

Quando escono le nuove puntate di House of the Dragon 2?

House of the Dragon 2 si articolerà in un totale di 8 episodi. Ecco il calendario completo di tutte le uscite:

1° puntata: 17 giugno 2024

2° puntata: 24 giugno 2024

3° puntata: 1° luglio 2024

4° puntata 8 luglio 2024

5° puntata 15 luglio 2024

6° puntata 22 luglio 2024

7° puntata 29 luglio 2024

8° puntata 5 agosto 2024

Gli episodi della serie, quindi, arriveranno in Italia ogni lunedì.

Come vedere House of the Dragon 2 in streaming

Per poter guardare House of the Dragon 2 non è necessario attivare un abbonamento Sky ma basta il Pass Entertainment di NOW. Questo Pass è attivabile con tre diverse offerte:

Pass Entertainment al costo di 8,99 euro al mese oppure 6,99 euro al mese per 12 mesi

al costo di 8,99 euro al mese oppure 6,99 euro al mese per 12 mesi Pass Entertainment + Pass Cinema al costo di 11,99 euro al mese oppure 9,99 euro al mese per 12 mesi

C’è poi il bundle più completo che aggiunge l’Opzione Premium, che elimina la pubblicità dai contenuti on demand e garantisce 2 visioni in contemporanea dalla piattaforma. Ecco l’offerta:

Pass Entertainment + Pass Cinema + Opzione Premium al costo di 14,99 euro al mese oppure 11,99 euro al mese per 12 mesi

Per accedere alle offerte basta premere sul box qui di sotto.