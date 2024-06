House of The Dragon: guarda gli episodi della nuova stagione in streaming

Dopo una lunga attesa è finalmente arrivata la seconda stagione di House of The Dragon, la serie TV prequel de Il Trono di Spada, che ha debuttato con i primi due episodi disponibili adesso in streaming su NOW. Puoi guardarli infatti con il pass Entertainment, disponibile a partire da 9,99 euro al mese, e assicurarti la visione in contemporanea con gli Stati Uniti per tutte le altre puntate in arrivo.

House of The Dragon 2: guarda i nuovi episodi in streaming

La seconda stagione di House of The Dragon segna il ritorno tanto atteso dei personaggi che ci hanno già conquistato con i primi episodi. La serie, ambientata 200 anni prima gli eventi narrati ne Il Trono di Spade, è basata sul romanzo “Fire & Blood” di George R.R. Martin e si concentra sulle vicende della casata Targaryen.

La Danza dei Draghi è ormai alle porte e il consiglio dei Neri a sostegno della regina Rhaenyra e quello dei Verdi a sostegno di Alicent rivendicano entrambi il Trono di Spade: adesso bisogna scegliere da che parte stare.

Con il pass Entertainment di NOW, disponibile a partire da 9,99 euro al mese, puoi guardare in streaming i primi due episodi e i nuovi in arrivo ogni lunedì in contemporanea degli USA. Tutti devono scegliere in House of The Dragon: tu scegli di non perderti nemmeno una puntata con NOW.