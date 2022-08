House of the Dragon puntate: quando escono? Come vederle in streaming

Finalmente è arrivata House of the Dragon, la nuova serie TV prodotta da HBO e che funzionerà come prequel alle vicende de “Il Trono di Spade“.

La prima puntata ha debuttato il 22 agosto negli Stati Uniti ed è stata trasmessa in contemporanea anche in Italia su Sky e NOW, il servizio on-demand del famoso broadcaster. Lo stesso modus operandi seguirà anche per gli altri episodi e adesso ti spieghiamo quando escono e dove vederli.

Quando escono le puntate di House of the Dragon e dove vederle?

La prima stagione di House of the Dragon è composta da 10 puntate che saranno trasmesse, ogni lunedì, negli Stati Uniti. Per guardarle in Italia puoi abbonarti al Pass Entertainment di NOW o a Sky Q.

La seconda puntata andrà in onda il 28 agosto 2022, con le altre che seguiranno a cadenza settimanale fino ad arrivare all'episodio conclusivo, la cui messa in onda è prevista per il 23 ottobre 2022.

Di cosa parla House of the Dragon? Quanto è collegato al Trono di Spade?

House of the Dragon si presenta come uno spin-off prequel de “Il Trono di Spade” ed è ambientato circa 200 anni prima gli eventi narrati nella serie TV principale.

I 10 episodi racconteranno il conflitto fratricida della casata Targaryen, mettendo in primo piano una sanguinosa guerra familiare sul punto di iniziare. Gli eredi al potere della casata sono infatti pronti a tutto, sacrificando uomini e draghi in una sanguinosa guerra civile, allo scopo di salire al trono e governare sui Sette Regni.

La serie è disponibile su Sky Q e NOW.

