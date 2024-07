House of The Dragon: quali sono i draghi ancora senza cavalieri?

La seconda stagione di House of The Dragon sta entrando nel vivo con la guerra tra Neri e Verdi che si giocherà sul filo di lina. Vedremo presto arrivare nuovi draghi, ma quali sono quelli ancora senza cavaliere? Cerchiamo di scoprirlo, ricordandoti nel frattempo che puoi guardare la serie in streaming su NOW con il pass Entertainment.

I draghi senza cavaliere in House of The Dragon

Vermithor è stato citato sul finale della scorsa puntata ed è ancora non reclamato: si tratta del secondo drago più grande dopo Vhagar. Senza cavaliere è anche Silverwing, ex drago della regina Alysanne, nato circa 100 anni prima gli eventi narrati nella serie TV. Non lo abbiamo ancora visto, ma speriamo di farlo prima del termine della stagione.

Seasmoke invece si è visto parecchio, anche nella prima stagione, quando Laenor lo ha cavalcato durante la Guerra delle Stepstones. Forse anche lui presto accoglierà un nuovo cavaliere ad accompagnarlo.

Sheepstealer, un drago di natura selvaggio che è noto per aver rubato e mangiato delle pecore degli allevatori del popolo di Roccia del Drago. Vecchio e molto grande, attende anche lui forse un nuovo cavaliere. Infine, chiudiamo con Cannibal e Grey Ghost, la cui esistenza ci è confermata dal romanzo ma che non abbiamo ancora visto nella serie TV. Non è chiaro se compariranno in questa o nella prossima stagione.

