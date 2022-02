How I Met Your Dad: la serie disponibile in America, come possiamo vederla?

How I Meet Your Dad è disponibile, a partire dal 18 gennaio di quest’anno, sulla piattaforma di streaming americana Hulu.

Si tratta dello spin-off di un’altra serie di grande successo, ovvero How I Met Your Mother. La comedy originale, andata in onda per ben 9 stagioni (con un totale di 208 episodi) ha catturato l’attenzione del pubblico, anche grazie a un finale piuttosto sorprendete che ha diviso gli spettatori.

La nuova serie vede come protagonista Hilary Duff che vestirà i panni di Sophie, una madre che racconta al figlio come ha conosciuto il padre. Quando sarà possibile seguire How I Meet Your Dad in Italia?

A quanto pare la trasmissione dell’atteso show televisivo sarà ad opera di Disney+, ma non è ancora dato sapere quando effettivamente la serie sarà trasmessa nel nostro paese.

Per chi ama seguire le serie TV in lingua originale però, vi è la possibilità di abbonarsi ad Hulu e seguire lo spettacolo aggirando in via del tutto legale le limitazioni territoriali. Tutto ciò è possibile grazie a una VPN con ottime performance.

How I Met Your Dad: Hulu e una buona VPN per seguire le puntate in lingua originale

Come è possibile usare una VPN per seguire serie televisive non ancora giunte in Italia?

Attraverso l’adozione di un IP diverso dal proprio, è possibile ottenere un indirizzo proveniente dal territorio americano. Ciò permette, a patto di avere una sottoscrizione con Hulu, di poter vedere non solo How I Met Your Dad ma anche una tutta la libreria di serie e show televisivi proposti dalla piattaforma di streaming.

Unico problema: la VPN da utilizzare deve offrire prestazioni elevate. In caso contrario, fenomeni come il buffering possono rendere impossibile godersi lo spettacolo senza tempi di caricamento e fastidiose attese.

In questo senso, NordVPN rappresenta una delle migliori soluzioni del settore. Si tratta di una VPN nota sia per gli alti standard di sicurezza, sia per le performance superiori alla media.

Un altro motivo per scegliere questo servizio? Senza ombra di dubbio i recenti sconti proposti dall’azienda ai clienti. Si parla, per esempio, di uno sconto del 66% in caso di abbonamento biennale. In pratica, è possibile ottenere NordVPN al costo più che contenuto di appena 2 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.