How I Met Your Father in streaming: guarda la seconda stagione

Se ami le storie romantiche e divertenti, non puoi perderti How I Met Your Father, la serie spin-off sequel di How I Met Your Mother. La nuova sitcom, creata da Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, è disponibile in streaming su Disney+ nella sezione Star e ti farà ridere e sognare con le avventure di Sophie e dei suoi amici.

How I Met Your Father in streaming: di cosa parla la sit-com

How I Met Your Father segue lo stesso schema narrativo della serie madre: nel 2050, Sophie (Hilary Duff) racconta a suo figlio la storia di come ha incontrato suo padre, partendo dal 2022. In quell’anno, Sophie è una fotografa trentenne che cerca l’amore nell’era delle app di incontri e delle infinite possibilità.

Insieme a lei ci sono i suoi migliori amici: Jesse (Chris Lowell), un aspirante cantautore che ha subito un’umiliante rottura; Valentina (Francia Raisa), una fashionista che ha una relazione complicata con Charlie (Tom Ainsley), un modello britannico; Sid (Suraj Sharma), un programmatore nerd e romantico; e Ellen (Tien Tran), una poliziotta lesbica che cerca di avere un figlio con la sua partner.

How I Met Your Father è una serie fresca, coinvolgente e originale, che omaggia la serie madre ma allo stesso tempo si distingue per il suo stile e i suoi personaggi. La serie affronta temi attuali come l’amicizia, l’amore, la sessualità, la maternità e la carriera, con ironia e sensibilità. Il cast è ben assortito e ha una buona chimica, mentre la narrazione è arricchita dalla voce fuori campo di Kim Cattrall, che interpreta Sophie nel futuro.

Se vuoi scoprire come Sophie ha incontrato il padre di suo figlio e vivere con lei le sue disavventure sentimentali, non perdere tempo e abbonati a Disney . Potrai guardare in offerta la prima parte della seconda stagione di How I Met Your Father e potrai accedere a tutto il catalogo, che include film, serie, documentari e animazione per tutta la famiglia.

