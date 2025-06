HP 15s, il laptop è un AFFARE (minimo storico su Amazon)

Ci sono molte ragioni valide per prendere in considerazione l’offerta a tempo di Amazon su HP 15s. Innanzitutto il mix tra design e caratteristiche hardware del laptop, poi l’affidabilità del brand, infine il forte sconto che lo porta al suo prezzo minimo storico in una configurazione avanzata e adatta anche alla produttività. La promozione potrebbe scadere o andare sold out da un momento all’altro.

Laptop in sconto: l’affare di oggi è HP 15s

Basato sul sistema operativo Windows 11 Home, ha cornici sottili intorno al pannello e nasconde sotto la scocca una notevole potenza di calcolo, più che sufficiente per gestire le operazioni quotidiane. Diamo uno sguardo alle sue specifiche tecniche più importanti, rimandando alla scheda del portatile per altri dettagli.

Display Full HD da 15,6 pollici;

processore AMD Ryzen 5 550U con chip grafico AMD Radeon;

8 GB di RAM DDR4 e SSD PCIe da 512 GB;

connettività Wi-Fi e Bluetooth;

webcam HD con microfono, altoparlanti;

porte USB-C, USB Type-A, slot SD e uscita video HDMI;

batteria con autonomia elevata.

Venduto e spedito da Amazon, in questo momento il laptop HP 15s può essere tuo al prezzo minimo storico di 379 euro. La colorazione della scocca è Argento. Non c’è bisogno di attivare coupon: la riduzione della spesa è applicata in automatico. Come già anticipato, trattandosi di un’offerta a tempo potrebbe andare sold out da un momento all’altro.

Il voto medio ottenuto dalle recensioni pubblicate sull’e-commerce è 4/5. Se lo ordini adesso arriverà a casa tua con la consegna gratuita già entro domani.