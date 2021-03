Ora che sono tornate a inasprirsi le imposizioni anti-COVID con un nuovo giro di vite sulle scuole, molti si sono messi alla ricerca di dispositivi utili per consentire agli alunni di seguire da casa la didattica a distanza: segnaliamo qui HP 255 G8, un computer portatile con caratteristiche adatte allo scopo acquistabile oggi al prezzo di 419,90 euro.

Un laptop per la didattica a distanza: HP 255 G8

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche: display da 15,6 pollici con risoluzione 1366×768 pixel, processore AMD A4-3020e, scheda grafica AMD Radeon, 8 GB di RAM DDR4, SSD PCIe NVMe da 256 GB per lo storage, porte USB Type-A e Type-C, slot Ethernet, uscita video HDMI, jack audio da 3,5 mm, WiFi 6, Bluetooth 5, webcam 720p con microfono integrato per lezioni e riunioni, lettore per schede di memoria SD. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 con licenza ufficiale. Ulteriori dettagli nella scheda del prodotto.

Tutto questo nel laptop HP 255 G8 proposto oggi al prezzo di 419,90 euro. Il prodotto si trova in Italia ed è consegnato a domicilio in pochi giorni con spedizione gratuita. L’affidabilità del venditore è garantita dai quasi 80.000 feedback positivi già ricevuti dai clienti su eBay.