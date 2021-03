Non una periferica di puntamento qualunque: Logitech MX Master 3 è ritenuto dagli addetti ai lavori il miglior mouse in circolazione per l’ambito desktop, un fedele compagno per le giornate più intense trascorse di fronte al monitor. Oggi è proposto su Amazon con uno sconto del 23% sul prezzo di listino e spedizione gratuita entro la prossima settimana.

Logitech MX Master 3: sconto e spedizione gratuita su Amazon

Tra i punti di forza la presenza di un sensore da 4.000 dpi che lo rende un top di gamma permettendogli di funzionare senza problemi su qualsiasi tipo di superficie, vetro compreso, oltre ai sette pulsanti personalizzabili. Il tutto racchiuso in un design ergonomico con la possibilità di sincronizzazione wireless a tre dispositivi in contemporanea. Non manca nemmeno la porta USB-C per la ricarica della batteria interna che offre fino a 70 giorni di autonomia. Per ulteriori informazioni invitiamo a consultare la scheda del prodotto.

Lato software si segnala la modalità Flow che permette di spostare file e informazioni da un computer all’altro. Al prezzo di 88,90 euro invece di 114,99 euro come da listino Logitech MX Master 3 è un affare per chi non cerca un mouse, ma IL MOUSE.