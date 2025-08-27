HP 280M Silent: mouse wireless silenzioso in offerta a meno di 11 euro

Con HP 280M Silent puoi avere un mouse wireless silenzioso, economico e affidabile: la soluzione perfetta per una postazione casalinga o da ufficio fissa, ma anche da portare sempre con te se lavori in mobilità. Dal design ergonomico con 3 pulsanti e rotella di scorrimento oggi lo prendi su Amazon a soli 10,99 euro.

Le caratteristiche del mouse HP 280M Silent

HP 280M Silent Wireless è un mouse pensato per darti un’esperienza d’uso silenziosa e confortevole con una tecnologia che riduce il rumore del clic fino al 90% rispetto le soluzioni della concorrenza e con una connessione senza filo stabile a 2,4GHz grazie al dongle USB-A incluso nella confezione.

Compatibile con Windows 10, Windows 11, macOS e ChromeOS, funziona su praticamente qualsiasi superficie grazie al sensore HP Blue Optical con risoluzione fino a 1200 DPI. Il profilo sagomato è studiato per seguire naturalmente la forma della mano destra, garantendo comfort prolungato per tutta la giornata e, con una singola batteria AA, puoi raggiungere fino a 18 mesi di autonomia.

La confezione include il mouse, il ricevitore USB-A e i vari materiali stampati. Puoi utilizzarlo subito senza complicazioni semplicemente collegando il ricevitore a una porta USB del PC.