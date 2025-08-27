 HP 280M Silent: mouse wireless silenzioso in offerta a meno di 11 euro
HP 280M Silent: mouse wireless silenzioso in offerta a meno di 11 euro

HP 280M è un mouse wireless preciso e compatto, molto silenzioso e che ora costa pochissimo su Amazon.
HP 280M Silent: mouse wireless silenzioso in offerta a meno di 11 euro
PC Hardware Desktop
Con HP 280M Silent puoi avere un mouse wireless silenzioso, economico e affidabile: la soluzione perfetta per una postazione casalinga o da ufficio fissa, ma anche da portare sempre con te se lavori in mobilità. Dal design ergonomico con 3 pulsanti e rotella di scorrimento oggi lo prendi su Amazon a soli 10,99 euro.

HP 280M

Le caratteristiche del mouse HP 280M Silent

HP 280M Silent Wireless è un mouse pensato per darti un’esperienza d’uso silenziosa e confortevole con una tecnologia che riduce il rumore del clic fino al 90% rispetto le soluzioni della concorrenza e con una connessione senza filo stabile a 2,4GHz grazie al dongle USB-A incluso nella confezione.

HP 280M Mouse Silent Wireless, Tecnologia LED Blu, Riduzione Rumore fino a 90%, 3 Pulsanti, Rotella di Scorrimento, Design ergonomico, Dongle Ricevitore USB-A Incluso, Nero

HP 280M Mouse Silent Wireless, Tecnologia LED Blu, Riduzione Rumore fino a 90%, 3 Pulsanti, Rotella di Scorrimento, Design ergonomico, Dongle Ricevitore USB-A Incluso, Nero

10,99 13,99€ -21%
Compatibile con Windows 10, Windows 11, macOS e ChromeOS, funziona su praticamente qualsiasi superficie grazie al sensore HP Blue Optical con risoluzione fino a 1200 DPI. Il profilo sagomato è studiato per seguire naturalmente la forma della mano destra, garantendo comfort prolungato per tutta la giornata e, con una singola batteria AA, puoi raggiungere fino a 18 mesi di autonomia.

La confezione include il mouse, il ricevitore USB-A e i vari materiali stampati. Puoi utilizzarlo subito senza complicazioni semplicemente collegando il ricevitore a una porta USB del PC.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

27 ago 2025

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
27 ago 2025
