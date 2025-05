HP annuncia due OmniBook con chip Snapdragon

HP ha annunciato due nuovi notebook della serie OmniBook 5 con schermo da 14 e 16 pollici. La vera novità è rappresentata dai processori Qualcomm della serie Snapdragon X. Si tratta quindi di Copilot+ PC in grado di eseguire localmente le funzionalità AI di Windows 11 24H2.

HP OmniBook 5: specifiche e prezzi

L’unica differenza è la diagonale dello schermo: 14 pollici per OmniBook 5 14 e 16 pollici per OmniBook 5 16. Sono entrambi di tipo OLED (touch e non) con risoluzione di 1920×1200 pixel e cornici laterali molto ridotte (lo screen-to-body ratio supera il 90%).

I due notebook saranno disponibili con processori octa core Snapdragon X Plus (X1P-42-100) o X (X1-26-100), 16/32 GB di RAM LPDDR5x e SSD PCIe 4.0 M.2 da 256/512 GB o 1 TB. La NPU integrata nei chip raggiunge i 45 TOPS, quindi supporta le funzionalità AI di Windows 11 24H2, tra cui Recall, Click to Do e ricerca semantica.

Queste sono le altre specifiche: telaio in alluminio, webcam True Vision full HD con IR, due altoparlanti, jack audio, due porte USB Type-C, una porta USB Type-A, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, batteria da 59 Wh con ricarica rapida (50% in 30 minuti) che offre un’autonomia fino a 34 ore di riproduzione video (processore X1-26-100).

Il colore è Glacier Silver. I nuovi notebook saranno in vendita dal mese di luglio. I prezzi base sono 799,00 dollari (14 pollici) e 849,00 dollari (16 pollici). Al momento non ci sono informazioni sull’eventuale arrivo in Europa.