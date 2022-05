HP annuncia nuovi Spectre x360 con CPU e GPU Intel

HP ha presentato due nuovi Spectre x360 con schermo da 13,5 e 16 pollici. Entrambi i convertibili integrano i recenti processori Intel di dodicesima generazione, mentre per il modello più grande è disponibile anche una scheda video Intel Arc. I due notebook offrono caratteristiche adatte al lavoro ibrido. I prezzi per il mercato italiano verranno comunicati nelle prossime settimane.

HP Spectre x360 13.5 e 16: specifiche complete

I due convertibili sono ovviamente prodotti di fascia alta che combinano qualità costruttiva, estetica e prestazioni. La diagonale dello schermo non è l’unica differenza tra i due modelli. Lo Spectre x360 13.5 è disponibile con pannello OLED (300×2000 pixel) o IPS (1920×1280 pixel), processori Intel Core i5-1235U o Core i7-1255U, fino a 32 GB di RAM LPDDR4x e SSD PCIe 4.0 NVMe M.2 fino a 2 TB.

La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2. Sono inoltre presenti due porte USB4 Type-C (Thunderbolt 4), una porta USB Type-A, jack audio, slot microSD, quattro altoparlanti, webcam IR da 5 megapixel, tastiera retroilluminata, lettore di impronte digitali e batteria da 66 Wh che offre un’autonomia fino a 16 ore.

Lo Spectre x360 16 ha invece uno schermo da 16 pollici (OLED da 3840×2400 pixel o IPS da 3072×1920 pixel) e integra i processori Intel Core i5-1260P o Core i7-12700H. È possibile scegliere configurazioni con scheda video discreta Intel Arc A370M con 4 GB di memoria GDDR6, fino a 32 GB di RAM DDR4 e SSD fino a 2 TB.

La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2. Sono inoltre presenti due porte USB4 Type-C (Thunderbolt 4), una porta USB Type-A, uscita HDMI 2.1, jack audio, slot microSD, quattro altoparlanti, webcam IR da 5 megapixel, tastiera retroilluminata, lettore di impronte digitali e batteria da 83 Wh che offre un’autonomia fino a 15 ore.

Disponibilità e prezzi per il mercato italiano non sono noti. Si prevedono però cifre in linea con quelle dei modelli precedenti. Ad esempio, lo Spectre x360 16 con processore Intel Core i7-11390H è disponibile su Amazon a 1.699 euro.

