HP: Borsa per PC fino a 17" in offerta a metà prezzo

HP sconta del 47% la sua borsa per PC, oggi è in offerta su Amazon a soli 15,99€. La promozione offre un risparmio di 14 euro rispetto ai 30 richiesti di listino.

La borsa per PC è in grado di trasportare notebook con schermo fino a 17.3 pollici, lo spazio interno non manca e la presenza di tasche interne permette di riporre comodamente piccoli oggetti e accessori. Anche all’esterno è disponile una tasca con zip, ideale per inserire lo smartphone o qualunque oggetto da tirare fuori al volo.

HP dichiara che la qualità del tessuto garantisce resistenza agli agenti atmosferici e l’imbottitura laterale protegge il PC da eventuali urti accidentali. Questa borsa per PC può essere trasportata sia utilizzando le maniglie superiori che sfruttando la pratica tracolla.

Le dimensioni dell’articolo sono di 43 x 4 x 29.5 cm e il peso risulta piuttosto contenuto, appena 195 grammi.

Oggi la borsa HP va in offerta su Amazon a 15,99€, un prezzo quasi dimezzato grazie allo sconto applicato del 47%. È disponibile in colorazione grigia o nera ed esiste anche una versione più compatta, ideale per notebook e ultrabook fino a 15.6 pollici. Si tratta di un prodotto Prime, compatibile con la spedizione rapida gratuita con consegna entro 1-2 giorni lavorativi