HP Dragonfly Folio G3: notebook e tablet

HP ha annunciato nuovi prodotti indicati per gli ambienti di lavoro ibridi. Il più interessante è sicuramente Dragonfly Folio G3 che offre tre modalità di utilizzo, grazie al suo particolare design, visto con l’Elite Folio presentato al CES 2021 di Las Vegas. Il notebook convertibile è già disponibile negli Stati Uniti. Non è noto se e quando arriverà in Italia.

HP Dragonfly Folio G3: specifiche e prezzo

Il Dragonfly Folio G3 rappresenta l’evoluzione dei tradizionali convertibili. Sul retro c’è un cavalletto fissato alla parte inferiore che permette di mantenere lo schermo inclinato, quando viene spinto in avanti e posizionato tra tastiera e touchpad. La cerniera consente di ruotare lo schermo verso l’alto e di sfruttare la modalità tablet con la HP Dragonfly Folio Pen che può essere fissata magneticamente al telaio.

Lo schermo touch da 13,5 pollici è disponibile con pannello IPS (1920×1280 pixel) o OLED (3000×2000 pixel). La dotazione hardware comprende i processori Intel Core i5/i7 di 12esima generazione, fino a 32 GB di RAM LPDDR5 e SSD fino a 2 TB. La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, LTE e 5G. Sono inoltre presenti due porte Thunderbolt 4 (USB Type-C), jack audio, slot per nano SIM, webcam RGB+IR da 8 megapixel compatibile con Windows Hello, tastiera retroilluminata, quattro altoparlanti e batteria da 53 Wh che offre un’autonomia fino a 13,5 ore.

Il sistema operativo è ovviamente Windows 11. Il prezzo della configurazione base del Dragonfly Folio G3 è 2.379 dollari.

