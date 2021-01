CES 2021: HP ENVY 14, Elite Drangonfly e Folio

HP ha annunciato nuovi notebook per l’utenza aziendale al CES 2021 di Las Vegas. I dipendenti costretti allo smart working potranno utilizzare il nuovo ENVY 14 con scheda video dedicata, i due Elite Dragonfly con modem 5G integrato o il convertibile Elite Folio con processore Snapdragon.

HP ENVY 14, notebook per creativi

Il nuovo HP ENVY 14 è indirizzato ai professionisti della grafica. Il produttore ha scelto uno schermo IPS 16:10 da 14 pollici con risoluzione WUXGA (1920×1600 pixel), processore Intel Core i5-1135G7 (Tiger Lake), 16 GB di RAM, SSD PCIe NVMe M.2 da 256 GB e soprattutto una scheda video NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti con 4 GB di memoria dedicata.

La dotazione hardware comprende inoltre due porte USB Type-A, una porta USB 4 Type-C, uscita HDMI 2.0, lettore di impronte digitali, altoparlanti stereo, slot microSD, tastiera retroilluminata e connettività WiFi 802.11ax (Wi-Fi 6) e Bluetooth 5.0. Il notebook sarà disponibile in Italia dal mese di marzo. Il prezzo è 1.199 euro.

HP Elite Drangofly G2 e Max, convertibili 5G

HP Elite Drangonfly G2 e Max condividono quasi tutte le specifiche. La differenza principale è rappresentata dalla massima risoluzione dello schermo da 13,3 pollici. Per Elite Dragonfly è disponibile anche una versione con pannello Ultra HD (3840×2160 pixel).

Entrambi i convertibili integrano processori Intel Core i3/i5/i7 di undicesima generazione (Tiger Lake), fino a 32 GB di RAM e SSD fino a 2 TB. La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, LTE e 5G (modem Snapdragon X55).

I due Elite Dragonfly saranno in vendita nelle prossime settimane. Il prezzo non è stato comunicato.

HP Elite Folio, cover in pelle vegana

HP Elite Folio è un convertibile piuttosto originale. Sul retro dello schermo da 13,5 pollici (1920×1280 pixel) è presente un cavalletto che permette di posizionarlo tra la tastiera e il trackpad. Ovviamente la cerniera consente la rotazione completa, in modo da sfruttare la modalità tablet con la HP Elite Slim Active Pen in dotazione.

Il notebook ha un telaio in magnesio e una cover in pelle vegana. La dotazione hardware comprende il processore Snapdragon 8cx Gen 2 con modem Snapdragon X55 5G, fino a 16 GB di RAM e SSD fino a 512 GB. Il sistema operativo è Windows 10 on ARM. HP Elite Folio arriverà sul mercato a febbraio. Il prezzo non è stato comunicato.