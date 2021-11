HP Elite 8300: PC con monitor, mouse e tastiera inclusi a soli 200 euro

Grazie alle offerte del Black Friday di Amazon, basta davvero poco per portare a casa un’intera postazione desktop. Stiamo parlando della HP Elite 8300, una postazione che include computer con Intel Core i5, monitor, mouse e tastiera a soli 216 euro, un affare incredibile.

Postazione completa HP Elite 8300: caratteristiche tecniche

Va premesso innanzitutto che si tratta di un prodotto ricondizionato, ovvero usato, ma in condizioni pari al nuovo. Il programma Amazon Renewed, infatti, garantisce che il prodotto appaia assolutamente come in origine, con la possibilità di sostituzione o reso nel caso questa condizione non si verifichi. Partiamo quindi dall’unità centrale, un tradizionale mid-tower orizzontale che garantisce una piena espandibilità. All’interno un Intel Core i5-3570S quad-core con una frequenza massima di 3,8GHz. Ad accompagnarlo ci pensano 8GB di memoria RAM e un SSD da 256GB, il tutto come premesso completamente espandibile. Si tratta di un’ottima configurazione per il lavoro d’ufficio che fornisce una buona velocità e fluidità generale del sistema. Perfetta per l’elaborazione di documenti con Office, la navigazione e la fruizione di contenuti multimediali. Naturalmente il PC si adatta perfettamente anche all’utilizzo domestico, per tutte le piccole attività quotidiane, ideale anche per l’intrattenimento in streaming di Netflix, Prime Video o Disney+.

Il tutto è mosso da Windows 10 Professional, naturalmente preinstallato con una licenza rigorosamente originale. Insieme al PC viene fornito un monitor da 20 pollici o superiore (a seconda della disponibilità) con risoluzione Full HD. Considerando il prezzo del pacchetto, il monitor è decisamente soddisfacente, con colori sufficientemente brillanti. Si tratta di un’unità tutto sommato considerevole a fronte di una spesa praticamente minima. A chiudere la dotazione ci pensano mouse e tastiera, cablati, insieme ad un dongle Wi-Fi per la connessione ad internet. Insomma, un pacchetto decisamente completo con un rapporto qualità/prezzo imbattibile, rivolto soprattutto alle PMI che necessitano di acquistare più macchine allo stesso tempo.

Grazie ad uno sconto del 28%, puoi acquistare la postazione HP Elite 8300 a soli 216,70 euro su Amazon per un risparmio di ben 82,30 euro sul prezzo di listino. Trovare di meglio, allo stesso prezzo, è semplicemente impossibile.