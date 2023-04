HP Envy x360: primo notebook con schermo IMAX

HP ha annunciato nuovi notebook convertibili della serie Envy x360 con schermi da 14 e 15,6 pollici. Quest’ultimo è il primo al mondo con certificazione IMAX Enhanced. Il produttore statunitense ha aggiornato anche il notebook tradizionale Envy da 17,3 pollici. I nuovi modelli saranno disponibili negli Stati Uniti a partire da fine aprile. Non è noto se e quando arriveranno in Italia.

HP Envy x360 con schermo IMAX Enhanced

IMAX è una tecnologia utilizzata nelle sale cinematografiche per offrire un’esperienza visiva migliore rispetto alla tecnologia tradizionale attraverso un aumento della dimensione e della risoluzione delle immagini. La certificazione IMAX Enhanced (offerta da Disney Plus) del nuovo Envy x360 da 15,6 pollici è solo marketing, in quanto la diagonale del display OLED è troppo piccola. Inoltre la risoluzione è 1920×1080 pixel, quindi il rapporto di aspetto è 1.78:1, invece di 1.90:1 o 1.43:1 di IMAX.

La dotazione hardware comprende i processori Intel Core i7-1355U e Core i5-1335U, 8/16 GB di RAM, SSD fino a 1 TB e scheda video integrata o NVIDIA GeForce RTX 3050. Sono inoltre presenti altoparlanti Bang & Olufsen, uscita HDMI 2.1, due porte Thunderbolt 4 (USB Type-C) e due porte USB Type-A. Il prezzo base è 949,99 dollari.

Il nuovo Envy x360 da 14 pollici (1920×1080 pixel) possiede simili specifiche, ma c’è una sola porta USB Type-C, lo slot per microSD e non è disponibile la scheda video discreta. Il prezzo base è 849,99 dollari.

Infine, il modello Envy da 17,3 pollici (3840×2160 o 1920×1080 pixel) integra i processori Intel Core i7-13700H, Core i5-13500H e Core i7-1355U, fino a 32 GB di RAM, SSD fino a 1 TB e scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050. Il prezzo base è 1.149,99 dollari.