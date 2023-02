HP Gaming OMEN 016: prezzo SPAVENTOSO anche a tasso zero

Su Amazon c’è un’offerta che sta andando a ruba tra gli appassionati di gaming. Porta sempre con te le tue passioni grazie a questo notebook eccellente e dalle prestazioni incredibili. Acquista subito HP Gaming OMEN 016 a soli 1181 euro, invece di 1899 euro. Grazie a questo ordine risparmi esattamente 718 euro dal prezzo di listino.

Tra l’altro si tratta di un acquisto compatibile con il Tasso Zero di Amazon. Ciò vuol dire che, prima di metterlo in carrello, puoi decidere di selezionare l’opzione 12 rate mensili da soli 98 euro l’una. In pratica compri subito, ma paghi un po’ alla volta e senza interessi. Grandissima opportunità per questo prodotto decisamente fantastico.

HP Gaming OMEN 016: piccolo prezzo, grandi prestazioni

Il notebook HP Gaming OMEN 016 è la soluzione perfetta per chi cerca un prodotto potente, ma allo stesso tempo versatile. Senza rinunciare ai tuoi videogiochi preferiti, puoi divertirti ovunque tu sia. Dotato di 16GB di RAM e 1TB di memoria interna, offre un display da 16,1 pollici e 144Hz di refresh rate. Inoltre, monta una scheda grafica AMD Radeon RX 6600M con 8GB dedicati.

Mettilo subito nel carrello a soli 1181 euro, anziché 1899 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.