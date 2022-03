HP Gaming X32: il top per il gaming, ma flessibile, a meno di 300 euro

Se possiedi un computer da gaming, è evidente che non ti accontenti quando si parla di prestazioni, quindi non dovrei accontentarti di un monitor tradizionale. Puoi avere un vero monitor al top ad un prezzo accessibile, grazie all’offerta di Amazon sull’HP Gaming X32 che oggi torna in promozione al minimo storico per soli 300 euro.

Monitor HP Gaming X32: caratteristiche tecniche

Il design del monitor è decisamente minimale, in una veste nera e dalle linee semplice, adattandosi perfettamente anche ad un ambiente professionale. Offre un pannello da 32 pollici con una risoluzione di 2560×1440 (2K) e tecnologia IPS. L’abbinamento della risoluzione elevata con un pannello IPS consente di gestire anche le applicazioni professionali di foto e video editing. Non mancano neanche le funzionalità per la riduzione della luce blu e il Flicker Free che garantiscono il massimo confort di visione. Da questo punto di vista, quindi, è un prodotto decisamente versatile e flessibile. Naturalmente, però, nasce per i videogiocatori più esigenti che però tengono sempre sotto controllo anche il portafogli. A dimostrarlo c’è il refresh rate da ben 165Hz affiancato dal Freesync Premium Pro e G-Sync Compatible. Queste due funzioni consentono di eliminare il fastidioso problema del tearing sincronizzando verticalmente i fotogrammi.

Il tempo di risposta si ferma a solo 1 millisecondo garantendo una fluidità senza compromessi e esente dal fastidioso effetto ghosting nelle scene più concitate. Non manca neanche la modalità HDR che garantisce colori più luminosi per un’immersione e una fedeltà superiore. Naturalmente, non mancano i profili completamente personalizzabili che consentono di adattare le immagini a qualsiasi genere di gioco. La connettività seppur essenziale, è sufficiente per sfruttare al massimo tutte le feature del monitor. È presente una porta HDMI, una DisplayPort e l’immancabile jack da 3,5mm per il collegamento di cuffie o altoparlanti esterni. Un prodotto che punta tutto sulla sostanza, offrendo una dotazione essenziale, ma equipaggiato con un pannello da top di gamma per un rapporto qualità/prezzo praticamente impareggiabile.

Grazie ad un consistente calo di prezzo, l’HP Gaming X32 è disponibile su Amazon a soli 299,90 euro per un risparmio di oltre 80 euro sul prezzo di listino. Nella fascia sotto i 300 euro è praticamente impossibile trovare di meglio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.