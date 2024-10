HP OMEN 16 con RTX 4050 è al PREZZO PIÙ BASSO di sempre

HP OMEN 16 è tra i notebook da gaming più desiderati e oggi lo trovi in offerta su Amazon al suo prezzo minimo storico da quando è in vendita. Il modello in questione è dotato di uno schermo dalla dimensione generosa, ideale per i titoli videoludici e non solo. Passiamo in rassegna i suoi punti di forza.

HP OMEN 16: le specifiche del notebook da gaming

Diamo uno sguardo alle potenzialità del suo comparto hardware da top di gamma, pronto sia per le sessioni di gioco più spinte che per i professionisti dell’ambito creativo.

Display Full HD da 16,1 pollici con pannello IPS a 144 Hz

processore Intel Core i5-13420H con GPU Intel UHD Graphics;

scheda video NVIDIA GeForce RTX 4050 con 6 GB di memoria GDDR6;

16 GB di RAM DDR5 e SSD PCIe Gen4 da 512 GB;

connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 ed Ethernet;

webcam Full HD con microfoni dual-array;

altoparlanti progettati da Bang & Olufsen;

batteria con grande autonomia.

A questo si aggiungono la tastiera con retroilluminazione RGB, il design ottimizzato per favorire la dissipazione del calore e una gamma completa di porte fisiche. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi a proposito delle specifiche tecniche nella scheda completa.

L’offerta di oggi ti permette di acquistare il notebook da gaming HP OMEN 16 al prezzo finale di 840 euro, il più basso da quando è in vendita. Lo sconto rispetto al listino del sito ufficiale è applicato in automatico, non sono necessari coupon da attivare o codici promozionali da inserire. L’alimentatore è incluso nella confezione.

Il portatile è venduto e spedito da Amazon, direttamente e senza intermediari. Lo puoi ordinare subito per riceverlo a casa entro un paio di giorni al massimo con la consegna gratuita. Per l’eventuale restituzione con rimborso completo avrai a disposizione due settimane.