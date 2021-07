HP Pavilion 15": portatile in offerta su Amazon (-70€)

Il notebook HP Pavilion 15 si trova in offerta su Amazon a 879,99€, lo sconto è del 7% e corrisponde ad un risparmio effettivo di ben 70 euro.

Questo modello offre una dotazione hardware di tutto rispetto, alla CPU Intel Core i7 di undicesima generazione si affiancano ben 16 GB di RAM e 512 GB di SSD. Ad occuparsi dei processi grafici c'è una GPU Intel Iris integrata.

Lo schermo è un'unità IPS da 15.6 pollici in risoluzione FullHD, le cornici attorno al display lasciano spazio alla webcam 1080p e al logo HP in basso. Il notebook HP Pavilion ha un design molto curato, con tastiera full size che include sia i tasti funzione che il tastierino numerico, in basso troviamo un ampio touchpad e il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali, utile a sbloccare il dispositivo tramite Windows Hello.

HP Pavilion 15 ha una buona dotazione di porte input e output, c'è l'HDMI a grandezza standard, 2 USB-A, una USB-C, un pratico slot per micro-SD e il jack combo per collegare cuffie e microfoni.

Oggi questo modello è disponibile in offerta su Amazon a 879,99€, un ottimo sconto di 70 euro per un notebook adatto a tutte le esigenze.