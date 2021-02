HP Pavilion x360, nuovi modelli con Intel Tiger Lake

HP ha aggiornato la serie di convertibili dedicati all’intrattenimento, apportando diversi miglioramenti. I nuovi Pavilion X360 da 14 e 15 pollici sono più piccoli, più leggeri e più rispettosi dell’ambiente. La principale novità hardware è rappresentata dai processori Intel di undicesima generazione basati sull’architettura Tiger Lake.

HP Pavilion x360 14 e 15: specifiche e prezzi

Rispetto ai modelli della precedente generazione, HP ha ridotto lo spessore delle cornici intorno allo schermo touch da 14 e 15,6 pollici (risoluzione 1366×768 o 1920×1080 pixel) e il peso, migliorando quindi la portabilità. I due convertibili sono stati realizzati con allumunio e plastica riciclati.

Le principali differenze sono la diagonale del display, la capacità della batteria e il lettore di impronte digitali (assente nel modello da 14 pollici). La dotazione hardware comprende i processori Intel Core i3/i5/i7 di undicesima generazione, fino a 16 GB di RAM e SSD PCIe NVMe M.2 fino a 1 TB. Il modulo Intel Optane è opzionale.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ax (Wi-Fi 6) e Bluetooth 5.0. Sono inoltre presenti due porte USB Type-A, una porta USB Type-C, uscita HDMI 2.0, jack audio da 3,5 millimetri, card reader microSD, webcam HD a 720p e altoparlanti stereo B&O.

Entrambi supportano Amazon Alexa, oltre a Cortana. Il sistema operativo è ovviamente Windows 10. Il Pavilion x360 da 15 pollici è già in vendita al prezzo base di 749,99 dollari. Il Pavilion x360 da 14 pollici arriverà sul mercato in primavera. Al momento non sono noti disponibilità e prezzi per l’Italia.