HP: Portatile con Ryzen 7 e 512GB di SSD in offerta (-70€)

Il PC portatile HP 15s si trova in offerta su Amazon a 679,99€, lo sconto è del 9% e corrisponde ad un risparmio effettivo di ben 70 euro rispetto al prezzo solito.

Si tratta di un laptop di fascia alta, datato di CPU Ryzen 7 4700U con grafica Radeon, 8GB di RAM e ben 512GB di spazio di archiviazione su SSD. L'ampio display da 15.6 pollici lascia spazio in alto alla webcam e in basso al logo HP, la tastiera in formato full size ha i tasti funzione e non rinuncia al tastierino numerico, per una digitazione rapida e confortevole.

In basso non manca un touchpad in tinta con la colorazione bianca della scocca, mentre a destra c'è il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali, utile a sbloccare il PC tramite il servizio Windows Hello.

Lungo il bordo destro del notebook troviamo un'uscita video HDMI, una USB-C, il jack combo da 3.5mm per cuffie e microfoni e un pratico slot per schede SD. A sinistra è presente la porta DC per la ricarica e 2 USB-A per collegare chiavette e periferiche di vario genere.

Oggi questo modello HP è disponibile in offerta su Amazon a 679,99€, un ottimo sconto di 70 euro con spedizione Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.