HP Print AI: stampa intelligente delle pagine web

Durante l’evento HP Imagine 2024, il produttore statunitense ha annunciato le nuove serie di stampanti multifunzione Envy 6100/6500 e la funzionalità Print AI. Quest’ultima, come si deduce dal nome, sfrutta l’intelligenza artificiale per migliorare la stampa delle pagine web e dei fogli di calcolo. Al momento è disponibile in beta solo per alcuni utenti selezionati.

IA per migliorare la stampa

Con HP Print AI viene indicata una serie di funzionalità. Quella più interessante e utile è denominata Perfect Output. L’azienda di Palo Alto sottolinea che oltre la metà dei lavori di stampa riguarda le pagine web (articoli, documenti di viaggio, ricette, guide e altro). Il risultato finale è di scarsa qualità, in quanto ci sono spazi bianchi, immagini con dimensioni sbagliate e inserzioni pubblicitarie. Questo è un esempio pubblicato da HP:

Perfect Output permette di ottenere una stampa più fedele della pagina web mostrata sullo schermo, in quanto l’intelligenza artificiale elimina gli spazi in eccesso e le inserzioni pubblicitarie. È possibile stampare solo il testo e alcune o tutte le immagini. Ciò comporta una netta riduzione degli sprechi (carta e inchiostro/toner).

Come si può vedere nell’immagine pubblicata da HP, l’utente può chiedere ad un chatbot di incrementare la dimensione del testo o di generare un altro design della pagina. Il produttore statunitense ha dichiarato che il PLM (Print Language Model) è proprietario.

La funzionalità Perfect Output può essere sfruttata anche per la stampa dei fogli di calcolo, in quanto permette di cambiare il layout della pagina evitando di suddividere tabelle e grafici tra più pagine. HP ha comunicato che sarà disponibile per tutte le stampanti. Servirà solo installare i driver aggiornati per Windows 10 e 11.