HP ProDesk: Mini PC con CPU Intel e Windows in sconto (coupon)

Devi solo attivare il coupon disponibile oggi per sbloccare lo sconto di 100 euro proposto da Amazon e mettere sulla tua scrivania questo Mini PC a un prezzo davvero conveniente. Le caratteristiche di HP ProDesk lo rendono versatile, adatto sia al lavoro quotidiano che allo studio o alla navigazione online e all’intrattenimento nel tempo libero. Lo potrai collegare a qualsiasi monitor o televisore, per dare vita in un istante a una postazione desktop in ufficio o a un setup multimediale in salotto.

Le specifiche tecniche del Mini PC di HP

Il sistema operativo è Windows con licenza per ricevere gli aggiornamenti distribuiti e suite LibreOffice preinstallata per la produttività. Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche principali integrate nel suo case compatto e dal design elegante, rimandando alla scheda del prodotto per conoscere tutti gli altri dettagli.

Processore Intel Core i5-7400T con GPU Intel HD Graphics 630;

32 GB di RAM e SSD da 1 TB;

sei porte USB 3.0 Type-A, una USB-C , slot Ethernet e due jack audio;

due uscite video DisplayPort e una VGA.

È un prodotto ricondizionato, ovvero ispezionato, testato e pienamente funzionante, fornito con un anno di garanzia come previsto dal programma Amazon Renewed. Come anticipato, per acquistarlo al prezzo finale di soli 199 euro non devi far altro che sbloccare lo sconto di 100 euro con l’attivazione del coupon dedicato. La chiavetta Wi-Fi per la connettività wireless è inclusa nella confezione, così come l’alimentatore.

Se decidi di effettuare subito l’ordine, potrai mettere sulla tua scrivania il Mini PC di HP (modello ProDesk, nella configurazione appena descritta) già entro domani, grazie alla spedizione gratuita offerta da Amazon. Per l’eventuale restituzione con rimborso completo della spesa avrai poi tempo fino a 30 giorni dal ricevimento.