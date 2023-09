HP Spectre Foldable: schermo pieghevole da 17 pollici

HP ha annunciato un notebook futuristico. Il nuovo Spectre Foldable è un dispositivo 3-in-1 che può essere utilizzato come laptop, tablet e desktop, grazie allo schermo OLED pieghevole, alla tastiera staccabile e al cavalletto posteriore. Sul mercato ci sono già alcuni concorrenti, come ASUS Zenbook 17 Fold e Lenovo ThinkPad X1 Fold, ma il prodotto di HP è quello più costoso.

HP Spectre Foldable: specifiche e prezzo

Lo Spectre Foldable ha uno schermo OLED touch pieghevole da 17,1 pollici con risoluzione 2.5K (2500×1920 pixel). L’intero display viene sfruttato in modalità tablet o desktop. Nel primo caso il dispositivo è aperto a 180 gradi (la stilo con ricarica wireless è in dotazione), mentre nel secondo è necessario staccare la tastiera Bluetooth e aprire il cavalletto dietro lo schermo.

In modalità laptop, la tastiera deve essere posizionata su una parte dello schermo. Quindi la diagonale si riduce a 12,3 pollici. La porzione di display tra la tastiera e la cerniera può essere utilizzata come estensione dello schermo o come secondo schermo (ad esempio per gli strumenti di Photoshop).

Lo Spectre Foldable integra il processore Intel Core i7-1250U (10 core con frequenza massima di 4,7 GHz), 16 GB di RAM LPDDR5-5200, SSD PCIe 4 da 1 TB, moduli Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, due porte Thunderbolt 4 (USB Type-C), webcam IR da 5 megapixel, quattro altoparlanti e batteria da 94,3 Wh che offre un’autonomia di 12,5 ore. Il telaio è in lega di magnesio.

Il sistema operativo è ovviamente Windows 11. Lo Spectre Foldable è in vendita da oggi negli Stati Uniti (non è noto se arriverà in Italia). Il prezzo è 4.999,99 dollari. A titolo di confronto, i prezzi di ASUS Zenbook 17 Fold e Lenovo ThinkPad X1 Fold sono 3.499,99 e 2.499,99 dollari, rispettivamente.