 HP Victus 15 (Ryzen, RTX): il laptop in offerta per l'evento Amazon
Processore AMD Ryzen 5 e scheda video NVIDIA RTX 4050 per HP Victus 15: il laptop è in offerta nelle ultime ore dell'evento Amazon.
Ti segnaliamo l’ottimo sconto su HP Victus 15 che fa parte della Festa delle Offerte Prime (terminerà a mezzanotte). L’occasione è ghiotta per mettere sulla scrivania un laptop adatto al gaming, alla creazione dei contenuti multimediali e non solo. Sia la vendita che la spedizione sono a carico di Amazon, con la consegna gratis entro un paio di giorni direttamente a casa tua. L’acquisto include 3 mesi di abbonamento al servizio Game Pass di Microsoft per l’accesso a un vasto catalogo di giochi, anche quelli AAA di recente uscita.

Festa Prime: il laptop HP Victus 15 in sconto

C’è il sistema operativo Windows 11, preinstallato e pronto all’uso, con licenza ufficiale per ricevere tutti gli aggiornamenti appena disponibili. Passiamo alle specifiche tecniche: a catturare lo sguardo è il display Full HD da 15,6 pollici con refresh rate da 144 Hz e superficie antiriflesso. Sotto la scocca si nasconde la potente accoppiata formata dal processore AMD Ryzen 5+8645HS e dalla scheda video NVIDIA RTX 4050 con 6 GB di memoria dedicata. A questo si aggiungono 16 GB di RAM, SSD da 512 GB, webcam 720p con microfono, connettività avanzata e batteria con autonomia elevata. Trovi altri dettagli nella scheda del portatile.

Il laptop HP Victus 15

No è mai stato così conveniente: lo sconto di oggi porta il laptop HP Victus 15 al minimo storico di 699,99 euro, con una forte riduzione della spesa in confronto al listino. La configurazione hardware è quella appena descritta, la colorazione Nero.

HP Victus 15-fb2000sl Notebook, AMD Ryzen 5-8645HS, RAM 16GB, 512GB SSD, Display 15.6″ FHD Antiriflesso IPS 300 Nits 144Hz, NVIDIA RTX 4050 6GB, Cam 720p TNR, AMD FreeSync Premium, Windows 11, Grigio

Rimangono solo poche ore per partecipare alla Festa delle Offerte Prime. È l’evento esclusivo riservato da Amazon agli abbonati Prime.

Pubblicato il 8 ott 2025

Davide Tommasi
Pubblicato il
8 ott 2025
