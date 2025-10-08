HP Victus 15 (Ryzen, RTX): il laptop in offerta per l'evento Amazon

Ti segnaliamo l’ottimo sconto su HP Victus 15 che fa parte della Festa delle Offerte Prime (terminerà a mezzanotte). L’occasione è ghiotta per mettere sulla scrivania un laptop adatto al gaming, alla creazione dei contenuti multimediali e non solo. Sia la vendita che la spedizione sono a carico di Amazon, con la consegna gratis entro un paio di giorni direttamente a casa tua. L’acquisto include 3 mesi di abbonamento al servizio Game Pass di Microsoft per l’accesso a un vasto catalogo di giochi, anche quelli AAA di recente uscita.

Festa Prime: il laptop HP Victus 15 in sconto

C’è il sistema operativo Windows 11, preinstallato e pronto all’uso, con licenza ufficiale per ricevere tutti gli aggiornamenti appena disponibili. Passiamo alle specifiche tecniche: a catturare lo sguardo è il display Full HD da 15,6 pollici con refresh rate da 144 Hz e superficie antiriflesso. Sotto la scocca si nasconde la potente accoppiata formata dal processore AMD Ryzen 5+8645HS e dalla scheda video NVIDIA RTX 4050 con 6 GB di memoria dedicata. A questo si aggiungono 16 GB di RAM, SSD da 512 GB, webcam 720p con microfono, connettività avanzata e batteria con autonomia elevata. Trovi altri dettagli nella scheda del portatile.

No è mai stato così conveniente: lo sconto di oggi porta il laptop HP Victus 15 al minimo storico di 699,99 euro, con una forte riduzione della spesa in confronto al listino. La configurazione hardware è quella appena descritta, la colorazione Nero.

Rimangono solo poche ore per partecipare alla Festa delle Offerte Prime. È l’evento esclusivo riservato da Amazon agli abbonati Prime.