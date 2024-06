HP Victus 16: Amazon TAGLIA IL PREZZO del notebook da gaming

Design e prestazioni si fondono in HP Victus 16: l’offerta a tempo di Amazon propone oggi il notebook da gaming in forte sconto rispetto al listino ufficiale. Si tratta di un’ottima occasione per mettere sulla scrivania un computer adatto anche all’esecuzione dei giochi più recenti, senza compromessi in termini di qualità grafica. Attenzione: le unità disponibili sono poche, meglio affrettarsi per non perdere l’affare.

Notebook da gaming in offerta: HP Victus 16

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 con licenza ufficiale Microsoft e sono inclusi tre mesi di abbonamento a Game Pass (il servizio che comprende l’accesso senza limitazioni a centinaia di titoli). Di seguito le specifiche tecniche più importanti, per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla descrizione completa.

Display Full HD da 16,1 pollici (refresh rate 144 Hz);

processore Intel Core i7-13700H;

scheda video NVIDIA RTX 4070 (8 GB di memoria GDDR6) con ray-tracing;

16 GB di RAM DDR5;

SSD M.2 da 1 TB;

Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3;

slot Ethernet, tre porte USB Type-A, una USB-C con Power Delivery e DisplayPort 1.4, uscita HDMI 2.1;

webcam con microfono e altoparlanti;

batteria con autonomia elevata.

L’offerta a tempo di oggi, che non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile, propone il notebook da gaming HP Victus 16 in questa configurazione al prezzo di 1.399 euro. Lo sconto porta la spesa al suo minimo storico da quando è in vendita.

Attenzione: le unità a magazzino sono poche. Il consiglio per gli interessati è di metterlo nel carrello il prima possibile, per non rischiare il sold out. Vendita e spedizione sono gestite direttamente da Amazon.