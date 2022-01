HP X32 Gaming Monitor: 32", 2K, IPS e 165Hz a meno di 300 euro. Che BOMBA!

Se cerchi un monitor di alto livello sia dal punto di vista prestazionale che visivo e soprattutto grande, allora l’HP X32 Gaming Monitor è l’affare che stavi aspettando. Uno schermo da ben 32 pollici di diagonale 2K pensato per il gioco competitivo, ma capace di adattarsi anche all’attività professionale che, grazie ad un incredibile calo di prezzo, puoi acquistare su Amazon a soli 299 euro.

Monitor 2K HP X32 Gaming Monitor: caratteristiche tecniche

La proposta di HP si caratterizza per un aspetto estremamente pulito e semplice in una colorazione completamente nera e design borderless. Le cornici, infatti, sono estremamente sottili così da permettere di giocare o lavorare senza distrazioni. Il pannello offre una diagonale da ben 32 pollici con una risoluzione QHD (2160×1440) e tecnologia IPS. L’alta risoluzione, unita alla qualità dell’IPS, offre una visione estremamente dettagliata e dai colori vivaci e fedeli. Un’ottima soluzione anche per l’editing foto e video. Trattandosi di un monitor pensato soprattutto per i giochi, non manca un refresh rate che raggiunge addirittura i 165Hz con un tempo di risposta di solo 1ms. Ad accompagnarlo ci pensa il FreeSync Premium di AMD che risolve i problemi di tearing e stuttering inevitabili nei giochi, per una fluidità ed una sincronizzazione perfette.

Come premesso, però, il monitor si adatta perfettamente anche all’utilizzo professionale, grazie alle tecnologie Flicker Free e HP Eye Ease. La prima impedisce lo sfarfallio dell’illuminazione, mentre la seconda applica un filtro che riduce drasticamente l’emissione di luce blu. Questo garantisce un maggiore confort evitando l’arrossamento e l’irritazione agli occhi dovuti all’utilizzo prolungato. Essenziale, invece, la connettività che prevede un ingresso HDMI, uno DisplayPort e un jack da 3,5mm per il collegamento di cuffie o altoparlanti. Nel complesso, un vero e proprio affare considerando la scheda tecnica. Con l’X32, HP propone un monitor dalle performance eccezionali in una fascia di prezzo dove è davvero difficile trovare tali prestazioni abbinate ad una risoluzione così elevata.

Grazie al calo di prezzo, l’HP X32 è disponibile su Amazon a soli 299,90 euro per un risparmio di oltre 100 euro sul prezzo di listino. Un affare da non lasciarsi sfuggire.