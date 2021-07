Zerto è l'acquisizione di HPE per backup e disaster recovery

Hewlett Packard Enterprise ha annunciato una nuova acquisizione, quella di Zerto. La società è stata fondata tra il 2009 e il 2010 a Boston (Massachusetts) ed è specializzata nel fornire una tecnologia dedicata alla protezione dei dati, una tipologia di servizio sempre più fondamentale per i business di ogni ordine e grado in un momento come questo, caratterizzato da una massiccia adozione dello smart working e da una crescita importante nel volume degli attacchi rivolti alle realtà professionali.

La trattativa tra le parti è stata portata a termine con successo a fronte di un investimento economico quantificato in 374 milioni di dollari. Così HPE andrà ad ampliare il catalogo di soluzioni cloud proposto attraverso GreenLake, in particolare quelle dedicate alla gestione dei backup e al disaster recovery.

We're excited that @HPE has announced its intent to acquire Zerto! Read how we will help expand HPE's Edge-to-Cloud Platform: https://t.co/rDV7I9qlJv#technews #hpe #news @HPE_News @HPE_Storage pic.twitter.com/A54epkxqcu

— Zerto (@Zerto) July 1, 2021