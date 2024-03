HTML, CSS e JavaScript: il corso di Domestika per imparare a programmare

In un mondo digitale sempre più connesso, conoscere i linguaggi di programmazione e saper progettare siti web può fare la differenza. Per coloro che vogliono iniziare il proprio percorso nel web design, il corso “HTML, CSS e JavaScript per Principianti” di Domestika offre gli strumenti necessari con un prezzo in promozione di 6,99€.

Questo corso, tenuto da Yannick Gregoire, offre contenuti accessibili ai tre pilastri dello sviluppo web: HTML, CSS e JavaScript.

Con una carriera che comprende collaborazioni con grandi marchi come Mitsubishi, Sony e Canon, Yannick offre approccio che mescola logica ed estetica. Il corso, che ha ottenuto di una valutazione positiva del 100% con più di 7000 studenti, si focalizza sull’insegnamento delle competenze fondamentali per costruire siti web dinamici e visualmente accattivanti.

Contenuti

Il corso si sviluppa attraverso 22 lezioni strutturate, coprendo tutti gli aspetti essenziali di HTML, CSS e JavaScript. Gli studenti iniziano configurando l’ambiente di codifica, seguito dall’analisi di un documento di progettazione e pianificazione. Il corso prosegue insegnando la struttura di un documento HTML, l’uso di transizioni, animazioni e filtri in CSS, e infine l’introduzione alla programmazione in JavaScript.

Il corso include un progetto finale, durante quale gli studenti applicano quanto appreso. Questo progetto non solo consolida le competenze acquisite, ma fornisce anche un pezzo concreto da aggiungere al proprio portfolio professionale.

Community

Il corso offre anche l’accesso a una community di apprendimento attiva, in cui gli studenti possono interagire, condividere idee e risolvere problemi insieme. Questo aspetto sociale dell’apprendimento è fondamentale, soprattutto nel campo in rapida evoluzione della tecnologia web.

A chi si rivolge

Questo corso è adatto a chiunque sia interessato a imparare lo sviluppo web creativo, che sia un principiante assoluto o qualcuno con una conoscenza di base che cerca di espandere le sue competenze. Non sono richiesti prerequisiti, è necessario un computer con un browser e un editor di testo.

Per conoscere i dettagli del corso HTML, CSS e JavaScript per Principianti clicca qui.