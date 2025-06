Huawei annuncia il nuovo MatePad Pro 12.2 (2025)

Huawei ha annunciato il nuovo MatePad Pro 12.2 (2025) durante l’evento Innovative Product Launch di Berlino. Il tablet di fascia alta ha un’elevata qualità costruttiva e un’ottima dotazione hardware. La tastiera è in dotazione, mentre la stilo deve essere acquistata a parte. Fino al 31 luglio è possibile sfruttare varie promozioni.

MatePad Pro 12.2 (2025): specifiche e prezzo

Il nuovo MatePad Pro 12.2 (2025) ha uno schermo FullView Tandem OLED o PaperMatte Tandem OLED da 12,2 pollici con risoluzione di 2800×1840 pixel e luminosità massima di 2.000 nit. Le cornici hanno uno spessore di 4,6 millimetri, quindi il rapporto schermo/corpo è pari al 92%. Dimensioni e peso sono 182,53×271,25×5,5 millimetri e 508 grammi, rispettivamente.

Queste sono le altre specifiche: processore Kirin T92A, 12 GB di RAM, 512 GB di storage, fotocamere posteriori da 50 e 8 megapixel, fotocamera frontale da 8 megapixel, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, GPS e Galileo, quattro altoparlanti, quattro microfoni, porta USB Type-C, lettore di impronte digitali (sotto il pulsante di accensione) e batteria da 10.100 mAh con ricarica rapida SuperCharge (100% in 55 minuti).

Il sistema operativo è HarmonyOS 4.3. Non ci sono i servizi Google, ma è sufficiente aprire Huawei AppGallery e installare lo store Aurora per trovare tutte le app più popolari. Nella confezione non è presente l’alimentatore. La tastiera Huawei Glide è inclusa, ma è in formato americano.

Il prezzo del tablet è 999,00 euro. Fino al 31 luglio si può sfruttare uno sconto di 100 euro con il codice AMAAPRO100. Gli utenti riceveranno inoltre in regalo la stilo M-Pencil, il Wireless Mouse NearLink, il router WiFi BE3 e 12 mesi aggiuntivi di garanzia.