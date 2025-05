Huawei annuncia Watch 5 e Watch Fit 4

Il produttore cinese ha svelato il nuovo Huawei Watch 5 durante l’evento organizzato a Berlino. Lo smartwatch è ora disponibile in due misure e offre funzionalità più avanzate che sfruttano i sensori integrati. Gli utenti italiani possono inoltre acquistare lo Huawei Watch Fit 4 (anche in versione Pro).

Huawei Watch 5: specifiche e prezzo

Huawei Watch 5 viene offerto in due misure (46 e 42 millimetri). La versione da 46 millimetri (colori Silver, Brown e Purple) ha una cassa in lega di titanio aerospaziale, mentre la versione da 42 millimetri (colori Sand Gold e Beige) ha una cassa in acciaio inox 904L. Entrambe le versioni sono disponibili anche con una cassa in acciaio inox 316L. Il cinturino è disponibile in titanio, composito e fluoroelastomero.

Lo schermo AMOLED (1,5 e 1,38 pollici) ha una risoluzione di 466×466 pixel, luminosità massima di 3.000 nit e vetro zaffiro. Lungo il lato destro è stato aggiunto il sensore tattile X-TAP. Permette di misurare frequenza cardiaca, ECG e ossigeno nel sangue. Tenendo premuto per tre secondi viene generato un rapporto completo (One-Tap Health Glance) che include anche temperatura della pelle, livello di stress e altri parametri medici.

Il prezzo base dello Watch 5 è 449,00 euro. Acquistando lo smartwatch su Huawei Store entro il 29 giugno 2025 si riceveranno in regalo FreeBuds 6i, cinturino e estensione della garanzia 12 mesi (Huawei Care).

Huawei Watch Fit 4: specifiche e prezzo

Huawei Watch Fit 4 è uno smartwatch più economico con cassa in alluminio e cinturino in nylon o fluoroelastomero. Lo schermo AMOLED da 1,82 pollici ha una risoluzione di 480×408 pixel. La versione Pro ha una lunetta in lega di titanio.

Molti sensori sono in comune: accelerometro, giroscopio, magnetometro, luce ambientale, cardiofrequenzimetro e barometro. La versione Pro ha inoltre i sensori per temperatura, profondità e ECG. Entrambi hanno ricevuto la certificazione 5ATM. La versione Pro ha ricevuto anche la certificazione IPX6 e può essere indossato per immersioni fino a 40 metri.

I prezzi sono 169,00 e 279,00 euro, rispettivamente. Fino al 29 giugno è possibile ottenere uno sconto di 30 euro e un cinturino in omaggio, acquistando gli smartwatch su Huawei Store.