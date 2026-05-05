HUAWEI Band 11: display da 1,62", impermeabile e 14gg di autonomia

Se vuoi una smart band che sia leggera e confortevole senza rinunciare alle varie funzioni per tenere costantemente monitorato il tuo corpo approfitta di questa promozione. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello la HUAWEI Band 11 a soli 44,99 euro, invece che 64,90 euro.

Come puoi notare siamo davanti a uno sconto del 31% che ti permette di risparmiare un bel po’ di soldi e soprattutto ti permette di avere una straordinaria smart band. Oltre a essere comoda anche quando dormi è completamente impermeabile, ha un display luminoso e una straordinaria autonomia. Una promozione da non lasciarsi sfuggire assolutamente.

HUAWEI Band 11: a questa cifra è da prendere al volo

Sicuramente per il suo rapporto qualità prezzo in questo momento la HUAWEI Band 11 è una delle migliori occasioni nella categoria. Gode di un ottimo display AMOLED da 1.62 pollici con refresh rate da 60 Hz luminosità che arriva fino a 1500 nt. Inoltre ha un corpo leggero di appena 17 grammi, uno spessore di 8,9 mm con cassa in lega di alluminio e cinturino in morbido silicone. E garanisce l’impermeabilità fino a 5 ATM.

Offre un monitoraggio avanzato del sonno, della frequenza cardiaca e dell’ossigenazione nel sangue. È in grado di garantire circa 100 allenamenti che potrai svolgere sia all’interno che all’esterno e gode inoltre di un’autonomia che arriva fino a 8 giorni in modalità standard e fino a 14 giorni con il risparmio energetico attivo. Scaricando l’app dedicata, disponibile sia per IOS che Android, potrai avvalerti di tante altre funzioni per semplificare le attività giornaliere.

Non tardare perché chiaramente un’occasione del genere è troppo allettante per durare a lungo. Quindi prima che sia tardi e svanisca nel nulla vai su Amazon e acquista la tua HUAWEI Band 11 a soli 44,99 euro, invece che 64,90 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime la riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.