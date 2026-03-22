 HUAWEI Band 11 Pro: tante funzioni, ottimo display e prezzo contenuto
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HUAWEI Band 11 Pro: tante funzioni, ottimo display e prezzo contenuto

La HUAWEI Band 11 Pro ha tante funzioni per monitorare il tuo corpo, gode di un generoso display e oggi è quasi al minimo storico.
HUAWEI Band 11 Pro: tante funzioni, ottimo display e prezzo contenuto
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La HUAWEI Band 11 Pro ha tante funzioni per monitorare il tuo corpo, gode di un generoso display e oggi è quasi al minimo storico.

Mettiti al polso una smart band eccezionale che ti permetterà di tenere monitorato il tuo corpo in ogni momento, con tante attività sportive, a un prezzo molto interessante. Se vai subito su Amazon puoi acquistare la tua HUAWEI Band 11 Pro a soli 59,90 euro, invece che 74,90 euro.

Con lo sconto del 20% il prezzo crolla a terra e si avvicina tantissimo al minimo storico facendoti risparmiare 15 euro sul totale. Con questo wearable potrai avere al polso un vero personal trainer. Ovviamente dovrai fare alla svelta perché un’occasione del genere non potrà durare molto tempo e sarebbe un peccato perderla.

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HUAWEI Band 11 Pro: rapporto qualità prezzo super

La HUAWEI Band 11 Pro garantisce un ottimo rapporto qualità prezzo ed è il motivo principale per cui devi fare in fretta. Ha un ottimo design che risulta leggero, comodo ed elegante. Ha uno spessore di appena 8,99 mm e una cassa in lega di alluminio con un ampio display AMOLED da 1,62 pollici, refresh rate da 60 Hz e luminosità da 2000 nit.

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La precisione del GNSS è straordinaria e potrà monitorare la distanza di diverse attività sportive come corsa e ciclismo. Potrai goderti oltre 100 modalità sportive che potrai fare sia dentro casa che fuori casa. Ha un monitoraggio avanzato del sonno, della frequenza cardiaca e dell’ossigenazione nel sangue. Potrai ricevere notifiche di email, messaggi, social e chiamate che potrai visualizzare direttamente sul display senza nemmeno usare lo smartphone. E con una sola ricarica potrai avere un’autonomia fino a 14 giorni, in base all’utilizzo.

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Davvero una promozione coi fiocchi da non perdere assolutamente. Quindi prima che finisca vai su Amazon e metti nel tuo carrello la mitica HUAWEI Band 11 Pro a soli 59,90 euro, invece che 74,90 euro. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Dunque se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

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Pubblicato il 22 mar 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
22 mar 2026
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