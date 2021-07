Huawei Band 3 Pro: una smart band da invidiare

Huawei Band 3 Pro è il fantastico fitness tracker disponibile a soli €61,53 su Amazon. Con un ribasso del 38%, il prezzo di listino diventa un vero e proprio affare attraverso uno sconto effettivo di €37,47.

Le spedizioni sono come sempre veloci e gratuite su tutto il territorio.

Cosa aspettarsi dalla smart band Huawei Band 3 Pro e perché acquistarla

Huawei Band 3 Pro è un dispositivo essenziale per chi ama restare sempre connesso anche mentre svolge le sue attività sportive preferite. Disponibile in colorazione space blu si adatta ai polsi maschili e polsi femminili senza alcun problema.

Il suo display è un AMOLED ovviamente a colori e touch con ampiezza di 0,95 pollici. Queste dimensioni rendono la lettura dei dati confortevole ottimizzate soprattutto in ambienti luminosi. Inoltre la sua struttura è stata concepita così da non dare fastidio durante l'esercizio fisico.

Al suo interno sono stati inseriti numerosi sensori che rilevano sia dati inerenti al benessere che allo sport. In particolar modo è presente un cardiofrequenzimetro che rileva la frequenza cardiaca e un'analisi del sonno corredata di intelligenza artificiale. Le modalità sportive, invece, sono numerose e consentono di registrare sia sport praticati all'interno che all'esterno. Tra le caratteristiche non mancano la resistenza all'acqua fino a 50 metri di profondità e ovviamente il GPS integrato per delle performance sempre veritiere.

In conclusione, la batteria di questa smartband regala fino a 12 giorni di autonomia quando il sistema di tracciamento della posizione disattivato.

Puoi acquistare Huawei Band 3 Pro su Amazon a soli €61,53. Acquistalo oggi e ricevilo in appena 48 ore se possiedi una sottoscrizione Prime attiva. In caso contrario, le spedizioni sono gratuite per i clienti standard che optano per la consegna presso i punti di ritiro.