HUAWEI Band 9 a 39 euro: offerta Amazon (-34%)

Amazon offre in sconto al minimo storico l’ottima HUAWEI Band 9, una smart band con funzioni da smartwatch ideale per fitness e salute e che puoi acquistare a soli 39 euro invece di 59 con tanto di estensione di garanzia di 6 mesi.

HUAWEI Band 9: perfetta per sport, fitness e salute

La HUAWEI Band 9 è una band intelligente che metti al polso allo scopo di monitorare il tuo benessere generale e raggiungere i tuoi obiettivi fitness.

Pesa soltanto 14 grammi ed ha uno spessore di appena 8,99mm in modo da risultare comodissima da indossare tanto che dimenticherai persino di averla al polso. Il cinturino in fluorelastomero traspirante e delicato sulla pelle aiuta in tal senso, anche per tutta la giornata.

Tra le funzioni a sua disposizione, è da segnalare la tecnologia HUAWEI TruSleep 4.0 che analizza la qualità del riposo, la frequenza respiratoria e il livello di SpO2 per offrirti un’analisi dettagliata e personalizzata. Il sistema avanzato TruSeen 5.5 monitora invece con precisione la frequenza cardiaca e il livello di ossigeno nel sangue anche durante l’allenamento.

La batteria invece dura davvero a lungo: con soli 5 minuti di ricarica avrai fino a 2 giorni di utilizzo, mentre una ricarica completa ti offre fino a 14 giorni di autonomia. Le 100 diverse modalità di allenamento, la luminosità automatica dello schermo e il design resistente all’acqua completano il quadro. Compatibile con iOS e Android, acquista HUAWEI Band 9 a soli 39 euro.