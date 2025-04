iPhone 17 Pro: ecco il design unibody posteriore

Al lancio della nuova gamma di smartphone Apple non manca ormai molto e le indiscrezioni riguardo quelle che saranno le caratteristiche dei futuri device cominciano a farsi sempre più insistenti. A tal riguardo, nelle scorse ore, l’utente kanedacane su X ha condiviso un post con cui ha offerto uno sguardo piuttosto convincente in merito a quello che potrebbe essere il nuovo design unibody posteriore di iPhone 17 Pro.

iPhone 17 Pro: il render del design unibody posteriore

Come visibile nel render in alto, iPhone 17 Pro andrebbe a caratterizzarsi per un’inedita camera bar che va a fondersi completamente con la scocca del dispositivo.

La camera bar dovrebbe comprende da una lato le tre fotocamere, sempre disposte a triangolo come visto negli iPhone Pro degli ultimi anni, mentre dall’altro il sensore LiDAR, unitamente a microfono e flash, andando in tal modo a creare complessivamente una disposizione bilanciata.

Le prime indiscrezioni suggerivano che Apple potesse adottare una finitura bicolore sul retro dello smartphone, distinguendo la barra delle fotocamere dal resto della scocca, ma in realtà Apple avrebbe deciso di mantenere un’unica colorazione per tutto il retro del dispositivo, camera bar compresa e il nuovo render cerca di interpretare proprio questo approccio.

Osservando l’immagine, la camera bar si fonde senza soluzione di continuità con il resto della scocca, restituendo un effetto lastra unica che potrebbe risultare particolarmente elegante in mano.

Da tener presente che nei giorni scorsi erano state diffuse in rete anche delle foto di alcune custodie dei futuri iPhone Pro del colosso di Cupertino che mettevano per l’appunto in evidenza il design del comparto fotografico posteriore.