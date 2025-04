iPhone 17 Pro: le custodie confermano la camera bar

Nelle scorse ore sono state diffuse online quelle che dovrebbero essere le prime foto reali delle custodie di iPhone 17 Pro. A condividerle è stato il noto e solitamente affidabile leaker Sonny Dickson. Quello che salta immediatamente all’occhio è che, come già ampiamente vociferato, il futuro smartphone Pro della “mela morsicata” avrà effettivamente un design totalmente diverso per la fotocamera e sarà dotati della tanto chiacchierata camera bar.

iPhone 17 Pro: camera bar confermata dalle cover

Come visibile osservando l’immagine in alto e tramite il link in fonte, sulle custodie è presente un enorme foro nella parte alta, che sulla parte superiore della scocca posteriore di iPhone 17 Pro sarà occupata da un’enorme camera bar, un isola che comprende da una lato le tre fotocamere, sempre disposte a triangolo come visto negli iPhone Pro degli ultimi anni, mentre dall’altro il sensore LiDAR, unitadmente a microfono e flash, andando in tal modo a creare complessivamente una disposizione bilanciata.

Da tenere presente che l’adozione della camera bar da parte di Apple potrebbe avere più di una motivazione: miglior raffreddamento, componenti più grandi, separazione ottimizzata tra sensori per una mappatura della profondità più precisa o semplicemente una riorganizzazione interna più efficiente, visto e considerato che il gruppo capitanato da Tim Cook sta da anni miniaturizzando la scheda logica per fare spazio ad altri elementi.

Un altro elemento da non dimenticare è che la camera bar dovrebbe essere implementata non solo su iPhone 17 Pro, ma anche sul modello 17 Pro Max, in quanto storicamente condividono specifiche top analoghe, ma si differenziano in termini di dimensioni.