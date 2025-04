iPhone pieghevole: fotocamera punch-hole e Touch ID

Un nuovo report, diffuso nelle scorse ore, va ad aggiungere alcuni interessanti dettagli in merito alla fotocamera frontale e al sistema di autenticazione biometrico che verrà adoperata sul tanto chiacchierato e bramato iPhone pieghevole di Apple che, secondo le previsioni, dovrebbe fare capolino sul mercato nei mesi a venire, con un prezzo non propriamente alla portata di chiunque.

iPhone pieghevole con fotocamera punch-hole

In base a quanto emerso, il dispositivo includerà una fotocamera posteriore a doppia lente insieme a fotocamere frontali utilizzabili sia quando lo smartphone e chiuso che non, garantendo una funzionalità completa in qualsiasi configurazione.

Mentre report precedenti hanno indicato che da aperto l’iPhone pieghevole utilizzerà una fotocamera sotto schermo (USC), sino a questo momento erano però state diffuse poche informazioni riguardo la fotocamera frontale.

In merito al comparto fotografico frontale, dunque, si apprende da fonti cinesi che il gruppo capitanato da Tim Cook avrebbe optato per una classica fotocamera punch-hole. Il design finale sarebbe quasi identico agli attuali pieghevoli sul mercato, come il Pixel 9 Pro Fold di Google.

Non è chiaro se il foro sarà visibile durante l’uso attivo del dispositivo o se verrà raccolta in una Dynamic Island più piccola, ma comunque non dovrebbe andare a comprendere il Face ID.

In base a ciò, si ritiene che Apple abbia deciso di implementare il Touch ID nel pulsante laterale, con l’obiettivo di conservare lo spazio interno per altri componenti.

Ovviamente occorre tenere presente che da parte di Apple non vi è ancora nulla di confermato e che queste sono indiscrezioni, motivo per cui è necessario prendere tutto con le pinze, come si suol dire.