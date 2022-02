Huawei FreeBuds 4: Bluetooth multipoint e qualità al top sotto i 100 euro

Passa agli auricolari wireless senza accettare alcun compromesso con le Huawei FreeBuds 4 scontate di oltre 30 euro. Si tratta degli auricolari top di gamma di Huawei dall’ottima qualità sonora ed un ventaglio a dir poco completo di funzionalità, oggi disponibili su Amazon a soli 100 euro.

Auricolari Bluetooth Huawei FreeBuds4: caratteristiche tecniche

Il design riflette le tradizionali forme dei modelli precedenti compatto e leggero, con ogni auricolare che pesa solo 4,1 grammi. Questo, unito al design open-fit, garantisce un’ottima stabilità all’orecchio senza rinunciare al massimo confort. I comandi sono completamente touch e consentono di gestire qualsiasi funzione: tracce, volume, assistenti vocali, chiamate e cancellazione del rumore. Le FreeBuds 4, infatti, possiedono la funzione di cancellazione attiva del rumore (ANC), che consente di isolare i rumori esterni per concentrarti esclusivamente sulla tua musica preferita. Per la connessione sfrutta un modulo Bluetooth 5.2 che garantisce un’associazione immediata ed una stabilità del segnale perfetta. Non manca neanche la funzione multipoint, che ti permette di collegare gli auricolari a due diversi dispositivi contemporaneamente.

Per la qualità del suono, Huawei si affida a due generosi driver dinamici LCP da 14,3mm capaci di riprodurre una gamma di frequenza fino a 40kHz. Questo si traduce in un dettaglio di livello professionale e bassi estremamente precisi e profondi. Non manca l’applicazione Huawei AI Life che permette di gestire l’audio direttamente da smartphone. Da qui potrai visualizzare tutti i dispositivi associati alle cuffie e trasferire l’audio dall’uno all’altro con un semplice tocco. La batteria offre ben 4 ore di riproduzione continua, che diventano ben 22 ore con la custodia di ricarica. Quest’ultima, perfettamente circolare, presenta un comodo indicatore LED frontale per tenere sempre sotto controllo lo stato della batteria. Nel complesso, una dotazione e una qualità davvero eccezionale per la fascia di prezzo in cui si collocano.

Grazie ad uno sconto del 24%, gli auricolari Huawei FreeBuds 4 sono disponibili su Amazon a soli 99,90 euro per un risparmio di ben 32 euro sul prezzo di listino.