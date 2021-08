Huawei FreeBuds 4: piccolo sconto su true wireless TOP

Le Huawei FreeBuds 4 sono in promozione su Amazon: con soli 107,99€ te le puoi portare a casa riuscendo a risparmiare circa una ventina di euro, il che non è male. Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia per il massimo della comodità.

Huawei FreeBuds 4: con queste true wireless nulla ti spaventa

Semplicemente bellissime, le Huawei FreeBuds 4 risplendono di luce propria in questa colorazione Silver. Ti basta guardarle per rimanerne affascinato, infatti la società ha puntato molto sul lato estetico nonostante rimanga pur vero che la scheda tecnica è degna di nota.

Con il loro essere sprovviste di punte in silicone le adatti ad ogni genere di orecchio e non risultano mai fastidiose. Le puoi indossare per ore e ore senza provare fastidi visto che sono state create per essere ergonomiche.

Gli altoparlanti integrati sono di ultima generazione dunque la riproduzione della musica avviene nei migliori dei modi. Avrai brani corposi, potenti con bassi ottimizzati così da farti sembrare insieme al tuo artista preferito. I vantaggi, tuttavia, non finiscono qua dato che sono completate dalla cancellazione attiva del rumore 2.0. Questa tecnologia ti torna utile sia durante l'ascolto che in fase di chiamata dove la tua voce verrà recepita in modo magistrale.

Non manca all'appello una batteria mega durevole: con la custodia di ricarica raggiungi un'autonomia sufficiente a superare più di un giorno fuori casa, praticamente un portento.

Acquista subito le tue Huawei FreeBuds 4 su Amazon a soli 107,99€. Le spedizioni sono gratuite per i membri Prime e avvengono in qualche giorno operativo. Se invece sei cliente standard non devi porti problemi: con le consegne nei punti di ritiro hai le consegne gratuite, ci impiegheranno soltanto qualche giorno in più.