HUAWEI FreeBuds 4i: PREZZO MINIMO per le cuffiette in-ear

Le HUAWEI FreeBuds 4i si trovano in offerta su Amazon a soli 54,90€, il minimo storico per le cuffiette in-ear con cancellazione del rumore, per un risparmio di oltre 34 euro rispetto al prezzo solito.

Disponibili in colorazione bianca, nera o silver, le FreeBuds 4i sono la diretta evoluzione di uno dei modelli più interessanti dello scorso anno. Il design allungato si sposa alla perfezione con la finitura opaca e la custodia è davvero compatta e leggera, pur garantendo una buona autonomia complessiva. All’interno della confezione troviamo una serie di gommini, tra i quali possiamo scegliere la taglia che fa per noi.

Questo modello è dotato di un sistema di cancellazione attiva del rumore, che attutisce i suoni provenienti dall’esterno e isola l’utente dall’ambiente circostante. La qualità audio è ottima e grazie ai 3 microfoni integrati, anche in chiamata si comportano piuttosto bene.

Il produttore dichiara un’autonomia complessiva di ben 22 ore, ricaricando gli auricolari all’interno della custodia. Mentre le cuffiette garantiscono fino a 2 ore di riproduzione musicale con una sola carica, perfetto per un’intera sessione di corsa all’aperto o per un paio di allenamenti in palestra.

Oggi le HUAWEI FreeBuds 4i sono disponibili in offerta su Amazon a 54,90€, con spedizione senza alcun costo aggiuntivo per gli abbonati Prime e consegna espressa entro 1-2 giorni lavorativi. Non manca anche la possibilità di effettuare il reso gratuito del prodotto, entro 30 giorni dalla consegna.

